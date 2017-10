Andrew Brunson ist zum Spielball der Weltpolitik geworden. Der Bruder ist in der Türkei unschuldig eingekerkert.

Das Urteil könnte nun viermal lebenslänglich lauten. Freilich geht es im Falle von Brunson, der zuvor 23 Jahre unbescholten und menschenfreundlich in Izmir als Gemeindeleiter wirkte, um etwas völlig Anderes. In den USA sitzt der islamistische Kleriker Fethullah Gulen in Haft. Diesen sieht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als federführend beim Versuch des Regierungsumsturzes im vergangenen Jahr. Hier sein Lied:

Das Lied im englischen Wortlaut:

You are worthy, worthy of my all

My tears and pain I lift up as an offering

Teach me to share in the fellowship of your suffering

Lamb of God, you are worthy of my all.

You are worthy, worthy of my all

Adopted as a son, a brother to my King

Indeed I will share in your glory if I share your suffering

Jesus, you are worthy of my all.

You are worthy, worthy of my all

But my heart faints, drowned in sorrow, overwhelmed

Make me like you, Cross-bearer, persevering, faithful to the end

To stand the trial and receive the crown of life.

You are worthy, worthy of my all

This is my declaration in the darkest hour

Jesus, the Faithful One who loves me, always good and true

You made me yours, you are worthy of my all.

I want to be found worthy to stand before you on that day

With no regrets from cowardice, things left undone

To hear you say, «Well done, my faithful friend, now enter your reward»

Jesus, my Joy, you are the prize I’m running for.

You are worthy, worthy of my all

You are worthy, worthy of my all

What can I give to the Son of God, who gave himself for me

Here I am, you are worthy of my all.

(Andrew Brunson, September 2017)

Deutsche Übersetzung:



Du bist würdig, würdig für alles, was ich bin und habe –

Meine Tränen, mein Schmerz, ich bringe sie als Opfer dar.

Lehre mich an deinem Leiden teilzunehmen,

O Lamm Gottes, du bist würdig für alles, was ich bin und habe.

Du bist würdig, würdig für alles, was ich bin und habe,

Als Sohn angenommen, ein Bruder meines Königs.

Ja, ich werde teilhaben an deiner Herrlichkeit, wenn ich Teil habe an deinen Leiden;

Jesus, du bist würdig für alles, was ich bin und habe.

Du bist würdig, würdig für alles, was ich bin und habe,

Aber mein von Gram überflutetes Herz ist matt;

Mache mich dir gleich, du Kreuzträger, ausdauernd, bis zum Ende treu,

Um die Prüfung zu bestehen und die Krone des Lebens zu empfangen.

Du bist würdig, würdig für alles, was ich bin und habe,

Das ist meine Erklärung in der dunkelsten Stunde.

Jesus, der Treue, der mich liebt, stets gut und wahrhaftig,

Du machtest mich Dein, du bist würdig für all das Meine.

Ich möchte würdig gefunden werden, an jenem Tag vor dir zu stehen,

Ohne Reue wegen Feigheit und Ungetanes,

Dich sagen zu hören: «Gut gemacht, mein treuer Freund, geh ein zu deinem Lohn.»

Jesus, meine Freude, du bist der Preis, nach dem ich mich ausstrecke.

Du bist würdig, würdig für alles, was ich bin und habe,

Du bist würdig, würdig für alles, was ich bin und habe,

Was kann ich dem Sohn Gottes geben, der sich für mich hingegeben hat?

Hier bin ich, Du bist würdig für alles, was ich bin und habe. (livenet.ch)

