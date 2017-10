Es gibt überwältigende Beweise vieler Art für die göttliche Inspiration der Schrift.

Dutzende spezifischer Prophetien sagten die einmaligen Ereignisse vorher, die buchstäblich in der faktischen Geschichte der Juden als Volk erfüllt wurden. Es gibt keine Parallele in der Geschichte anderer Rassen oder ethnischer Gruppen. Dave Hunt Doch im Alten Testament gibt es dutzende spezifischer Prophetien für den jüdischen Messias. Wir haben auch Dokumentation für die detaillierte Erfüllung ein jeder dieser Prophetien in Jesus, sowohl von Augenzeugen, die die Ereignisse aufzeichneten wie auch von Josephus und anderen. Anhand sorgfältiger und unvoreingenommener Untersuchung und Belege gibt es weit mehr Beweise für die Ereignisse vom Leben, Tod und Auferstehung Jesu als für alle die Cäsaren, Plato, Alexander den Großen oder einem anderen antikem historischem Präjudiz.

Es gibt überwältigende Beweise vieler Art für die Inspiration der Schrift. Prophetie ist nur ein Teil davon. Es ist genauso wenig falsch, die „Bibel durch die Bibel zu beweisen“, wie einen mathematischen Lehrsatz durch Mathematik. Erfüllte Prophetie beweist die Bibel jedoch nicht in sich selbst, sondern durch Verifizierung in der säkularen Geschichte, dass tatsächlich geschah, was die Bibel vorhersagte. Zu sagen, „jede Religion könne vergleichbare ‚Beweise‘ anbieten, indem sie ihre Schriften genauso nutzt“, ist einfach absurd. Geben Sie mir nur ein Beispiel einer Prophetie für das Kommen Buddhas, Konfuzius, Zarathustras, Krishnas oder Mohammeds, geschweige denn eine erfüllte! Es gibt einfach keine.