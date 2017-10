Halloween – der Ernst hinter der Maske.

Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten» (1.Tim 4,1). Und: «… sie taten nicht Busse von ihren Mordtaten, noch

von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen» (Offb 9,21).

Was so harmlos aussieht, ist in Wirklichkeit todernst! Die Menschheit wird auf spielerische Weise verführt, sich immer mehr den Lehren der Dämonen zu öffnen und ihr Herz Gott

gegenüber zu verschliessen. Wir werden in der Bibel deutlich gewarnt, uns auf keinerlei Vermischung mit heidnischen oder okkulten Praktiken einzulassen: «Wenn du in das Land kommst,

das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleichzutun» (5.Mo 18,9). Oder: «Von aller Art des Bösen haltet euch fern!» (1.Thess 5,22). Hingegen lobt der Apostel Paulus die Thessalonicher, die sich nach ihrer Bekehrung deutlich von jeder Form des Götzendienstes getrennt haben: «Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu

dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat – Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn» (1.Thess 1,9-10).

Wie dankbar können wir sein, dass Gott uns in Jesus Christus eine Erlösung geschaffen hat, die jede Sünde vergibt und von allen Bindungen befreit. Der Herr Jesus hat dem die Macht genommen, «der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem

Norbert Lieth

Teufel» (Hebr 2,14). Jesus verspricht allen, die an Ihn glauben, ewiges Leben. Wer den Schritt zu Jesus wagt, muss nicht mehr im Okkultismus, in den Sternen oder der Wahrsagerei nach Lebenshilfen suchen, denn in Ihm hat er das Leben selbst gefunden. In Seinem Wort findet er Orientierung für sein Leben. Aus diesem Grund vernichteten auch die Menschen in Ephesus alle ihre Zauberbücher, nachdem sie zum Glauben an Christus gekommen waren: «Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen; und sie berechneten ihren Wert und kamen auf fünfzigtausend Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig» (Apg 19,18-20).