Einst sprach jemand in London über den Kommunismus. Von seiner Kiste herab zeigte er auf einen zerlumpt aussehenden Mann, und rief: ‚Der Kommunismus kann diesen Mann in einen neuen Anzug stecken!‘ EIn Christ, der dieser Versammlung beiwohnte, rief im Anschluss daran: ‚Und Jesus Christus kann in diesen Anzug einen neuen Menschen stecken!‘

Autor unbekannt