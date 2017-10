Conchita Wurst hat keine Glücksgefühle mehr, Identitätskrise, keine Lust auf Unternehmungen mit Freunden: Depressionen!

Jetzt hat es Ihn (Sie) (Es) auch erwischt und Er (Sie) konnte sein (Ihr) Befinden nicht mehr unter den Tisch kehren.

„Im Mai 2014 gewann Conchita Wurst den ESC. Danach erlebte sie eineinhalb Jahre lang Trubel, Ruhm und Höhenflug – doch dann kam der tiefe Fall in eine depressive Phase.

In einem „VIP.de“-Interview sprach die bärtige Travestie-Künstlerin erstmals offen über diese schwere Zeit und was sie daraus gelernt hat.

„Warum bin ich nicht glücklich?“

„Eines morgens bin ich aufgewacht und habe mich gefragt: Warum bin ich nicht glücklich? Warum will ich nichts machen, keine Freunde anrufen?“, erzählt Conchita Wurst im Interview.

Sie habe plötzlich erkannt, dass sie sich selbst nicht mehr spüren kann und dringend Hilfe braucht. „Wenn es meinem Kopf nicht gut geht, dann gehe ich das an. Das habe ich getan und ging in Therapie.“

Im Laufe vieler Gespräche habe sie verstanden, dass sie schon lange nicht mehr ihre Kunstfigur Conchita sei. Es wurde wieder Zeit für Tom Neuwirth.

Die glamourösen Roben hat Conchita abgelegt, die Schuhe wurden flacher, ihr Look wieder maskuliner. „Heute geht es mir viel besser. Und ich habe vor allem eines gelernt: Alles zu haben, kann dich ganz schön unglücklich machen.“ (zym, web.de)

Herr Neuwirth alias Wurst hat sich also in Therapie begeben. Die beste Therapie ist die Heilung des Herrn Jesus. Er kann ihm helfen sein wahre Identität zu finden.

