HAPPY HALLOWEEN???

Etwa im 2. Jahrhundert vor Christus versuchten sich irische Kelten vor umherirrenden Seelen Verstorbener zu schützen.

Dazu brachten sie am Samhain, am 31. Oktober, ein Menschenopfer dar. Meist waren es Kinder, die man, in Weidenkörben eingesperrt, lebendig verbrannte. Die Druiden (Priester) forderten sie von der verängstigten Bevölkerung und stellten dazu vor die Häuser eine ausgehöhlte, erleuchtete Steckrübe (später Kürbis). Wurde ein Kind ausgeliefert, blieb die Rübe zum Schutz des Hauses zurück. Verweigerte die Familie das Kind, beschmierten die keltischen Priester die Tür mit Blut. Ein Todesurteil für alle dort Wohnenden.

Irische Auswanderer brachten Halloween nach Amerika, wo es noch heute am 31. Oktober, in der Nacht vor Allerheiligen, gefeiert wird. Dabei ziehen Kinder, wie einst die Druiden, von Haus zu Haus und forderten das Opfer. Werden ihnen keine Süßigkeiten angeboten, spielen sie dem Hausbesitzer einen Streich. Natürlich denkt niemand daran, dass diese Praxis der Druiden Tod und Verderben brachte, und Götzendienst in reinster Form war. Jeder denkt nur, dass Halloween etwas Lustiges sei. Wenn du also an diesem Fest teilnimmst, ist es Götzenanbetung und du betest Satan damit an. Lass deine Kinder nicht an diesen Sachen teilhaben, denn das bringt nur Flüche in deine Familie, denn du öffnest damit die Türen für das Böse…. und entfernt dich von Gott…

Die Bibel sagt, dass wir Gott in allem die Ehre geben sollen. Glaubst du, dass du mit dem dämonischen Fest Gott die Ehre gibst? Nein, du entehrst ihn damit!! Vielleicht glaubst du gar nicht an Gott, aber Gott ist lebendig und kein Märchen. Er liebt dich und will dich durch Jesus Christus erretten. Die Bibel sagt, nur Narren glauben nicht an Gott. ( Psalm 14,1).

(Joh:3, 16-21) Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Und so vollzieht sich das Urteil: Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Denn alles, was sie tun, ist böse.

Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand seine Taten sehen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht! An ihm zeigt sich: Gott selber bestimmt sein Handeln.“