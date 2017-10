Er ist der Sohn eines Gründers der Terrororganisation Hamas. Er wurde Christ und wagt es in einer UN-Sitzung die Wahrheit zu reden.

Er ist der Sohn eines Gründers der Terrororganisation Hamas. Sein Weg an die Spitze dieser Bewegung war damit vorgezeichnet. Er wurde 1996 von den Israelis verhaftet, und sein Weltbild geriet durcheinander. Die Israelis erwiesen sich als besser und die Hamas als brutaler und menschenverachtender, als er es erwartet hatte. Mosab Hassan Yousef arbeitete später als Informant Israels im innersten Zirkel der Hamas, bevor er 2007 ausstieg und in die USA floh. Kürzlich trat er in Bern vor Parlamentariern auf und erzählte aus seinem Leben als Terrorist und Spion. Mosab hat eine ganz eigene Vorstellung davon, wie im Nahen Osten Frieden entstehen könnte. http://www.audiatur-online.ch/2017/10/09/mosab-hassan-yousef-sohn-des-hamas-gru%cc%88nders-zu-besuch-in-bern/

