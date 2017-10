Und das soll ab 12 sein? Im Münchener Fall „Hardcore“ (20.15 Uhr, ARD) mit Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) dreht sich morgen 90 Minuten lang alles um ein Thema: PORNO.

„Tatort“-Redakteurin Stephanie Heckner vom Bayerischen Rundfunk (BR) zu BILD: „Wichtig war uns, dass die Kommissare Batic und Leitmayr eine Position beziehen, an der sich junge Zuschauer orientieren können. In unserem Film erleben sie das Pornogeschäft als in jeder Hinsicht unerfreulich und nicht erstrebenswert. Gerade diese abschreckende Wirkung trägt den jugendschutzrechtlichen Kriterien Rechnung.“ (Bild.de)

Das Thema Pornografie mal eben im „Tatort“ abhandeln zu wollen, auf einer vordergründigen Handlungsebene, ist mehr als jugendgefährdenD. Es ist unverantwortlich und pervers. Hat sich „Porno“ schon so fundamental in unsere Gesellschaft, unsere Alltagskultur eingegraben? Ist das schon normal? Müssen wir das auch zwagsmitfinanzieren? Reicht der sonntäglich Mord nicht schon? Muss es jetzt menschenverachtender Porno vor den Augen von Kindern sein? https://www.soulsaver.de/sucht/sincerely-freedom-spoken-word-nick-vitellaro/

