Liebe Tatort-Macher aus München. Der Massenmörder aus Las Vegas war auch ein sexuell Perverser.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den verfassungsrechtlich vorgegebenen Auftrag, einen Beitrag zur individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu leisten und so zu einem funktionierenden demokratischen Gemeinwesen beizutragen. (Zitat ard)

Wollen die öffentlichen Fernsehsender jetzt zur Hauptzeit mit primitiven frauenverächtlichen Aussagen jetzt die Schmuddel-TV – Sender unter der Gürtellinie überholen ? Offensichtlich versagt hier die Selbstkontrolle der Sender komplett. Man ist nur auf Quote aus egal wie billig primitiv und niveaulos ein Film ist. Warum muss man für so einen Schwachsinn Gebühren zahlen ?

Vor Jahren galt sowas wie der gestrige „Tatort“ noch als übler Dreck. Heute ist’s für viele Normalität und wir bezahlen dafür, mit dieser Perversion beschmissen zu werden. Jedem halbwegs denkenden Menschen wird immer klarer, was das Problem unserer Gesellschaft ist. Viele, die dieses Dreckfilm angeschaut haben scheinen sich in diesem Sumpf ziemlich wohl zu fühlen. Das haben Lilo Wanders und Co. zur Zeit der Erfindung des Privatfernsehens git Umerziehungarbeit gemacht. Damals wurde ihre Arbeit das „Aufklärungs-Fernsehen“ genannt.

Und jetzt sind wir geschockt über einen Erinder in Schweden, der wahrscheinlich eine Reporterin brutal ermordet hat. Und sind noch mehr erstaunt über den Massenmörder von Las Vegas, der auch ein sexuell Perverser gewesen sein soll. Paddock stand auf Vergewaltigungs-Spiele. Wir züchten uns Monster mit unserem zwangsfinazierten Verbildungsfernsehen. Scheinbar gibt es noch nicht genug in unserer Welt. https://www.soulsaver.de/zeitgeist/monster/

Man kann diesen Zusammenhang permanent in der Geschichte verfolgen und Gott warnt uns seit Tausenden von Jahren davor. Im Römerbrief der Bibel findet sich eine treffende Beschreibung von uns Menschen, die sich immer und immer wieder über die Jahrhunderte bestätigt:

Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben, und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht ziemt: erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke; Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun.

Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. (Römer 1,21 – 2,1)

Teilen mit: Facebook

Twitter

Google

Pocket

WhatsApp



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …