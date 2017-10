Thomas Ball bedankt sich und wir freuen uns mit, dass er lebt – mit Jesus lebt.

Danke Leute für die lieben Glückwünsche.Das ich heute meinen 49 Geburtstag erleben darf,dafür ist unser liebevolle Herr Jesus verantwortlich ,denn an meinem 41 Geburtstag hatte ich einen Strick um denn Hals und wollte mir das Leben nehmen,genau ich wollte sterben und mein Erlöser wollte das ich lebe.Und heute 8 Jahre danach läuft auch nicht alles so wie ich es gerne hätte,meine letzten zwei Jahre waren die schlimmsten seid ich mit meinem Heiland Leben darf,mein Herz wurde mir gebrochen und Leute wisst ihr was ,Gott liebt zerbrochene Herzen ,genau und in dieser Zeit hatte ich all meine Tränen und all meinen Schmerz meinen Erlöser ans Kreuz gebracht und er nahm alles.Und darum hüpft heute mein Herz und ist glücklich .ICH DANKE DIR MEIN ERLÖSER

