Vor 20 Jahren starb beim Jubiläums-Konzert der Toten Hosen in Düsseldorf ein 16-jähriges Mädchen.

„Saublödes Geschwätz“ hat der Glamour-Möchtegern Revoluzzer immer reichlich zu bieten. Manchmal kostet das auch Leben. Ich wünsche mir, dass er sich auf seine Kernkompetenz beschränkte, nämlich Teenager Pseudo Punk zu machen und nicht den Linken zu mimen.

Im März 2017 in Dresden gegenüber Pegida gab es auch so einen „Saublödes Geschwätz“ Anfall. Zitat Campino m März 2017 in Dresden gegenüber Pegida (bin keiner von denen): „Wir befinden uns in emotional aufgeladenen Zeiten“, meinte der Sänger. Und weiter gegen Pegida: „Keiner von uns ist rübergegangen und hat denen in die Fresse gehauen, wie es sich eigentlich gehört.“