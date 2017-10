Je mehr wir von Gott in der Schöpfung begreifen und bewundern können, umso deutlicher sollte uns werden, wie wenig wir von der Größe Gottes wirklich erfassen.

Wenn wir uns die Weite des Universums vor Augen halten, benutzen wir Wörter wie unendlich, unvorstellbar, unermesslich. Wenn wir über unseren Planeten, auf dem wir leben, nachdenken, bezeichnen wir ihn als relativ groß. Aber verglichen mit der Sonne ist die Erde so klein, dass es über eine Million Planeten von der Größe unserer Erde bräuchte, um das Volumen der Sonne zu füllen. Vielleicht denken Sie jetzt, die Sonne sei riesig. In Wirklichkeit ist sie aber einer der kleineren Sterne in unserer Galaxie. Der Antares, zum Beispiel, ist 90 Millionen Mal größer als die Sonne. Und dieser ist nur einer von ungefähr 100 Milliarden Sternen in unserer Milchstraße. Wie groß ist die Galaxis, in der wir leben? Bei einer Geschwindigkeit von 300.000 km/Sekunde braucht das Licht 100.000 Jahre, um von einem Ende der Galaxie zum anderen zu gelangen. Vielleicht denken Sie sich jetzt, unser Galaxie ist unvorstellbar groß. Trotzdem ist unsere Galaxie nur eins von ca. einer Milliarde, die bisher fotografiert werden konnten.

Autor unbekannt (Teismann)

