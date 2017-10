300 Millionen Waffen befinden sich in den USA in Privatbesitz. Das muss man sich erst einmal setzen lassen. 323 Millionen Einwohner zählte das Land im Dezember 2015.

Das Blutbad in L. Vegas war in diesem Jahr der 272te „Amoklauf“ in den USA. Durch vielen Kriege der USA außerhalb des Landes starben ca. 1.396.733 Amerikaner. Aber allein in dem Zeitraum von 1968 bis 2015 starben 1.516.863 US-Bürger durch privaten Schusswaffengebrauch auf amerikanischem Boden, ohne jegliche Kriegseinwirkung. Ein krasses und gefährlich freies Land.

Wie heißt es in der Bibel: „Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!“ (Psalm 34,15)