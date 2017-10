Der 29.11.1947 ist für Christen und für die Archäologen ein besonderes Datum. An diesemTag geschah etwas Unvorstellbares. In Qumran wurden unter anderen die Jesaja – Schriftrollen gefunden. Die Qumran-Rollen wurden zwischen 1947 und 1956 in elf Felshöhlen im Westjordanland entdeckt. Sie umfassen rund 15.000 Fragmente von etwa 850 Rollen aus dem antiken Judentum. Vorallem bestätigen diese Rollen, dass unsere heutige Bibel ds unveränderte Wort Gottes ist.

