Der Narzissmus ist das Schmieröl der individualistischen, modernen Gesellschaft.

Der große Bruder Egoismus allerdings gilt als Erfolgsrezept der Alpha-Tiere. Narzissmus zerstört.

Narzisissmus wurzelt oft auch in der Vernachlässigung in der Kindheit, besonders von Seiten abwesender Väter. Zuviel übertriebene Wertschätzung, Beachtung und übermässiges, unangebrachtes Lob ohne entsprechende Leistung ist auch schädlich und kann zum Narzissmus führen. Kinder und Jugendliche, die keine gesunde Wertschätzung erfahren haben, holen sich als Erwachsene diese Wertschätzung woanders, oftmals um jeden Preis und ohne Rücksicht auf andere = Narzissmus. Das gelingt ihnen oft auch hervorragend.

Es äussert sich durch Egoismus (das eigene Ego wird zum zentralen Bedürfnis.) Der / die Betreffende braucht die Bewunderung und das Lob, (das er in der Kindheit vermisste) übereifriges Hervortun, oft mit grosser Selbstüberschätzung , führt aber auch oft auch zu grossem Erfolg. Da fallen mir einige Politiker ein….Emphaty für Mitmenschen oder sogar die eigene Familie, bleibt bei diesen Menschen oft auf der Strecke. (freethinker)

„Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden; denn die Menschen werden selbstsüchtig sein,Geld liebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche Zuneigung, für keine Übereinkunft zugänglich, Verleumder, ohne Selbstbeherrschung, brutal, ohne Liebe zum Guten, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen vor Stolz, die Vergnügungen mehr lieben als Gott, die eine Form der Gottergebenheit haben, sich aber hinsichtlich deren Kraft als falsch erweisen; und von diesen wende dich weg.“ (Die Bibel 2 Timotheus 3, 1-5)

