London: Das neue Unwort des Jahres: Alltagsterrorismus

Es war die vierte Attacke in London in diesem Jahr. Wenn bald Terroranschläge schon so gesehen werden wie Verkehrsunfälle, na dann gute Nacht.

„Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.“ Karl Popper

Lies: https://www.soulsaver.de/assets/dld/0604/4564_terrorist.pdf

