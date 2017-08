Lieber Atheist, sei dir bewusst… solltest du einmal vor Gott stehen, könnte er diese Fragen an dich stellen:

„Warum hast du ohne mich gelebt?“

„Warum warst du mir nicht dankbar?“

„Warum hast du mich nicht einmal gesucht?“

Dann wirst du nicht antworten können:

„Ich dachte und habe herausgefunden und die Wissenschaft schrieb und meine Freunde sagten…“,

Deine einzige Antwortmöglichkeit wird sein:

„Trotz allem, ich wollte einfach nicht.“

Treffend entlarvt die Bibel:

Die Weisheit der Welt ist Dummheit bei Gott, wie geschrieben steht:

„Gott fängt die Weisen in ihrer eigenen List“ und weiter:

„Der Herr kennt die Gedanken der Klugen, dass sie nichtig sind.“ (1.Kor 3, 19+20)

«Frag die Tiere, sie werden dich lehren. Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen. Auch die Fische im Meer werden es dir erzählen. Sie alle wissen, dass der Herr sie geschaffen hat. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes und der Atem jedes Menschen liegt in seiner Hand.» Die Bibel, Hiob, Kapitel 12, Verse 7-10

Ich frage dich: Welche Ethik vertritt den der Atheismus?

Keine.

Mit welcher Begründung?

Ohne. Welche Antworten gibt er darauf, warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts? Keine. Nicht an Gott zu glauben, lösst keine dieser Fragen.

