Was würde Luther tun, wenn er 500 Jahre später geboren wäre?

Er würde auch wieder dieses Gedicht schreiben:

Meine Hoffnung

Mir ist es bisher – wegen angeborener Bosheit und Schwachheit – unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen.

Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir – um Christi Willen – dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergeben wird, so ist es aus mit mir.

Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben.

Wie Judas an einen Baum mich hängen, das tu’ ich nicht.

Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi wie die Sünderin.

Und wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest.

Dann spricht er zum Vater an der Pforte:

“Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle Deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich.

Was soll’s! Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Martin Luther

Teilen mit: Facebook

Twitter

Google

Pocket

WhatsApp



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …