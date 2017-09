Crowd & Rüben – Tour 2017.

Wie bin ich hier hergekommen?“, fragt sich Toto, als er eines TAges auf der Insel Rüben aufwacht. „Und womit habe ich das eigentlich verdient?“, grübelt er, als er die schwere Kugel an seinem Bein entdeckt. Ratlos macht sich Toto auf die Suche nach Antworten und ihm wird schnell bewusst: Seine Kugel muss er loswerden. Denn der Wasserstand steigt und irgendwann wird ihm seine Last zum Verhängnis… Die anderen Inselbewohner teilen zwar fast alle diese Einsicht, doch ihre Lösungen wollen Toto nicht so rech gefallen – bis auf eine: In einer Flaschenpost vom Festland schreibt ein wunderbarer König von einem verlassenen Leuchtturm, der ihm Rettung schenken kann. Diese Theaterstück soll die Verlohrenheit ALLER Menschen darstellen, da sie sündig sind und somit nicht zu Gott, dem allmächtigen Schöpfer kommen können. Gott hasst Sünde! Aber durch seinen Sohn Jesus Christus hat er die Lösung geschaffen, indem er am Kreuz für deine Sünden starb und somit die Strafe getragen hat, die du eigentlich verdient hättest. Wenn du nun deine Schuld bekennst und Jesus um Vergebung bittest, werden wirst du aufs Festland gerettet werden und musst keine Angst mehr vom Untergang der Insel haben… „Kommet her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ – Gott eure Rüben

