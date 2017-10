Glückliches Österreich und glückliche Österreicher für diesen Wahlausgang. Wenigstens ein nomineller Christ an der Spitze der neuen österreichischen Regierung.

Mit moralisch-ideell-und humanistischen und auch voll „muttivierten“ Phrasen kann man kein westliches Land in die Zukunft führen.

Deutschland ist, nicht im Wortlaut, aber in der Haltung seiner Bürger und Politiker ein Untertanenstaat! Der Staat „gewährt“ die Freiheit, sorgt für das Wohl der Bürger und regelt Vieles, am liebsten Alles von der Wiege bis zur Bahre. Der Bürgeruntertan muss nur die richtige Gesinnung mitbringen, dann ist sogar das Wahlergebnis irrelevant. Deutschland ist nur eine repräsentative, keine direkte Demokratie. Regiert wird das Land allerhöchstens von einer Koalition, nicht von allen Parteien. Drei oder gar vier Parteien unter einer Regierung zu vereinen, ist ungewohnt, ist neu – und hat kaum Aussichten auf Erfolg. Der Wahlkampf wird sich durch die nächsten vier Jahre ziehen, wenn es denn gelingt Jamaika vier lange Jahre am Leben zu erhalten. Das Beste für Deutschland wäre wenn Frau Merkel abtritt und ins Exil geht. Vielleicht sogar nach Österreich zwecks direktem Anschauungsunterricht wie man ein Land heute richtig regiert. Dann würde Deutschland endlich aufatmen, der tonnenschwere Ballast fiele endlich ab und der Weg wäre frei für eine politische Richtungsänderung mit durchgehend konservativer Politik. Die Merkel’sche CDU ist kaputt. Der Kanzlerwahlverein steht kurz vor dem Ende. Die Österreicher haben am Sonntag gewählt, Ergebnis ist bekannt, die Dänen haben die Grenze zu Deutschland mit Soldaten abgeriegelt. Damit ist Deutschland humanitär und flüchtlingstechnisch in Nordeuropa abgeriegelt und isoliert! Ob Frau Merkel das Klima, den Euro, die Rentenkassen und alle Flüchtlinge dieser Welt retten kann, darf derzeit bezweifelt werden, momentan kann Sie sich mit CSU/Grüne/FDP noch nicht einmal wirklich über eine „Obergrenze“ einigen, geschweige denn dafür sorgen, dass in Deutschland flächendeckend Glasfaserkabel für ein schnelles Internet verlegt werden!

Das tut not und ist die Aufgabe für Christen: So ermahne ich euch nun, daß man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, auf daß wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. 1 Timotheus 2:1-2

