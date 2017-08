„It’s the End of the World…“ von R.E.M. Apokalypse als Show für die hoffnunglos dem Untergang entgegenwankenden Massen.

Bei ihren Konzerten war „It’s the End…“ oft der Rausschmeißer, mit dem die Band die mitgröhlenden Fans auf den Heimweg schickte. Gut gelaunt und emotional aufgeptuscht. Dieser Song vom Ende der Welt mit seiner Mischung aus Schwere und schelmischer Leichtigkeit ist vor allem eines: ein eigenartiger Spaß am Untergang der Welt. Menschen heute leben im Info-Chaos, in dem sie nur noch schwer zwischen Katastrophe und Fakealarm, zwischen realer Nachricht und gezielter Fälschung unterscheiden können. Leben als Tanz der orietierungslosen Lemminge.

Und jetzt aktuell dazu:

„Es ist unsere Pflicht, eine neue Weltordnung aufzubauen“ Präsident Macron „Es ist unsere Pflicht, eine neue Weltordnung aufzubauen, die stabil und gerecht ist“, sagte Macron bei einer Rede zum Volk.

Die NWO ist in vollem Gange mein lieber wem das entgangen ist. Globalisierung, Mechanisierung, zunehmender Materialismus und Werteverfall, Götzendienerei spricht alles für die baldige Apokalypse. Krisenherde wohin das Auge reicht. Wir wissen, die Zukunft der Welt steht im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes.

