Am 22. Oktober werden die Kicker – beim Spiel TSV 1860 München gegen den FC Bayern München II – mit einem Chip total überwacht.

Um die Bewegungen der Spieler messen zu können, werden diese einen Chip im Trikot tragen. Mit seinen 15 Gramm fällt der Sensor der Firma Kinexon kaum ins Gewicht. Auch der Ball wird verchipt. Die absolut gläserne Spieler in der vierten Liga. Ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Totalüberwachung des gemeinen Fußballfans. Wer hätte gedacht, dass es im Stadion an der Grünwalderstrasse ein Beispiel von erfüllter Bibelprophetie geben könnte? In Offenbarung 13:16-17 wird uns schon vor 2000 Jahren erklärt, was auf die unwissende Menschheit zukommt. Die Totalüberwachung jedes einzelnen Menschen.

Teilen mit: Facebook

Twitter

Google

Pocket

WhatsApp



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …