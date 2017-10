So schrecklich starb der gottlose französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire.

Am 30.Mai 1778 starb der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire. Mit seinem umfangreichen literarischen Schaffen wurde er der bekannteste Vertreter der französischen Aufklärung. Der auch für seinen Haß auf Gott und die Bibel bekannte Mann war als geistige Autorität im Europa jener Jahre anerkannt. Als Freund Friedrichs des Großen war er 1750-53 Gast am Königshof und hatte gute Beziehungen zu Königen und Herrschern seiner Zeit. Als er 1778, nachdem er die Erfolgsleiter bis ganz oben erklommen hatte, seinen nahen Tod vor Augen hatte, packte ihn das blanke Entsetzen. Sein Todeskampf war so grausam, daß selbst die Ärzte nicht zuschauen konnten. Eine Krankenschwester, die ihn sterben sah, sagte später: „Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen! Er schrie die ganze Nacht um Vergebung!“ Einer der letzten Sätze Voltairs war: „Ich brenne! Jetzt komme ich in die Hölle.“ Heute befindet sich in seinem Haus eine Bibeldruckerei!

„Gott läßt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten.„ (Gal. 6,7)

