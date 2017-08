Wovon träumen unsere Parteien nachts? Von dir nicht.

Sie wünschen sich in ihren Träumen so sehr, dass alles so bleibt und niemand kommt, der am Ende noch richtige Opposition macht. Das würde zusätzlichen Ärger und Arbeit bedeuten, vielleicht sogar der Verlust der liebgewordenen Fleischtöpfe. Also kämpfen alle messerscharf, das nicht gewählt wird, was nicht sein darf. Tja, solange dieses Land sich im kollektiven Tiefschlaf befindet, jeder an allem rummäkelt, sich mancher abends vor der Glotze das Feierabendbier schmecken lässt, wird sich wohl am Verhalten des mündigen Wahlbürgers nicht viel ändern. Wer kommt denn auch schon auf die Idee, mal ganz anders zu denken und zu wählen. Jesus ist die einzige Alternative. Ich habe ihn gewählt und werde ihn immer wieder wählen. Für alle Lobbyisten-Kartelle, sprich politische Parteien gilt: „Siehe, ihr seid aus nichts, und euer Tun ist auch aus nichts; und euch wählen ist ein Greuel.“ Jesaja in der Bibel.

