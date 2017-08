„Game of Thrones“ „Wer wird als nächster den Löffel abgeben?“ oder „Welche Grausamkeit hatten wir denn noch nicht drin?“

Es geht wie immer um Quote, Geld und die breiten Massen. Darum gibt es jede Menge Zombies, Drachen, Zombidrachen, Zwerge, Riesen, Hexen, Geister, Zauberer, Ritter, Piraten, Fabelwesen, Klimawandel, böse Bänker, Unternehmensberater, eine Mauer, Flüchtlinge, Sklaverei, Sekten, religiöse Fanatiker, Inzest, Vater- und Königsmörder, Eunuchen, Homosexualität, Klonkrieger, Frankenstein, Atilla, Hunnen, Assassinen, … Diese Serie will uns alles erzählen und alle anderen Filme und Serien überflüssig machen. Da ist einfach alles drin, für jeden, der Böses gerne sieht. Die Bibel in Römer 1: „28 Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt, 29 als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit; voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, 30 Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam; 31 unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. 32 Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, daß die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben.

