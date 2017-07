Wieder eine sooo wundervolle Wandlung in einem so hoffnungslosen, trostlosen und gewalttätigen Leben. Gottes Güte ist grenzenlos.

Mit 23 flog er wegen einer Frau nach Kolumbien, verliebte sich und blieb. Schnell hatte er erste Kontakte, tief verwurzelt in kartellähnlichen Strukturen. Angekommen war er in einer Welt, in der Geld und Macht das Sagen haben. Ein Menschenleben war da nichts wert. Als die Liebesbeziehung zerbricht, geht Niels in die Stadt des berühmtesten Drogenbosses Pablo Escobar – nach Medellin. Er eröffnet eine Diskothek für Leute mit Geld. Täglich gab es Partys, Frauen und Drogen. In Medellin sagt man: „Wer hier mitmischt, der stirbt!“ Hautnah bekam Niels mit, wie gefährlich so ein Leben ist. Freunde von ihm wurden erschossen, erstochen oder gekidnappt. Selber entkam er nur haarscharf einem Kidnapping.

Weil es nicht mehr lief, schloss Niels seine Diskothek. Auf eigene Faust wollte er sein Ding drehen, um an Geld zu kommen. Dabei flog er auf, wurde am Flughafen in Bogota mit einem halben Kilo Kokain erwischt. „Ich kam direkt vor den Haftrichter in Bogota, der mir 8 – 12 Jahre gegeben hatte.“ Niels akzeptierte nicht, bekam dann 50 Monate aufgebrummt und fuhr in den gefährlichsten Knast Kolumbiens ein – in Bogota: 10.000 Häftlinge auf einem Gelände, das für 3000 ausgerichtet war. Er konnte noch die Einschusslöcher in den Wänden erkennen, die von einem Krieg mitten im Knast erzählten. Jetzt, ein Jahr später, gab es immer noch Waffen und Morde im Gefängnis.

