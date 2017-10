Christen sind Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo es etwas zu essen gibt.

Wenn ich sage „Ich bin ein Christ“, schreie ich nicht „Ich bin rein“. Ich flüstere: „Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden und mir ist vergeben“.

Wenn ich sage „Ich bin ein Christ“, spreche ich davon nicht mit Stolz. Ich bekenne, dass ich stolpere und ich brauche Christus, um mein Führer zu sein.

Wenn ich sage „Ich bin ein Christ“, versuche ich nicht stark zu sein. Ich erkläre, dass ich schwach bin und seine Kraft brauche, um weiterzumachen.

Wenn ich sage „Ich bin ein Christ“, prahle ich nicht mit Erfolg. Ich gebe zu, dass ich versagt habe und Gott brauche, um mein Unwesen reinigen.

Wenn ich sage „Ich bin ein Christ“, behaupte ich nicht perfekt zu sein. Meine Fehler sind viel zu sichtbar, aber Gott glaubt, dass ich es wert bin.

Wenn ich sage „Ich bin ein Christ“, fühle ich immer noch die Kette der Schmerzen. Ich habe meinen Anteil an Herzschmerzen, also rufe ich seinen Namen an.

Wenn ich sage „Ich bin ein Christ“, bin ich nicht heiliger als du. Ich bin nur ein einfacher Sünder, der irgendwie Gottes Gnade empfing. (Timo Fischer)