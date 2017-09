Christlicher Glaube ist kein Religion. Christlicher Glaube ist eine wunderbare Beziehung zu Jesus. Ein Gedicht: „Er selbst.“

Er selbst

.

Einst war es der Segen,

– jetzt ist es der Herr;

einst war’n es Gefühle,

– jetzt ist es nur Er.

Einst wollt’ ich die Gaben,

– jetzt Ihn ganz allein;

einst sucht’ ich nur Heilung,

– jetzt Sein Nahesein.

Einst war’s hartes Ringen,

– jetzt ist’s Seine Kraft;

einst nur halbe Rettung,

– jetzt Er alles schafft.

Einst musst’ ich schwer tragen,

– jetzt trägt Er die Last;

einst trieb mich die Strömung,

– jetzt mein Anker fasst.

Einst galt’s eifrig Planen,

– jetzt still bete ich;

einst angstvolles Sorgen,

– jetzt sorgt Er für mich.

Einst war’s, was ich wünschte,

– jetzt, was Jesus will;

einst nur immer Bitten,

– jetzt preis ich Ihn still.

A.B. Simpson (1843–1919)