Das größte Sexsymbol der 90er Pamela Anderson schreibt an den verstorbenen „Playboy“-Gründer Hugh Hefner:

„Ich bin durch dich zu der Person geworden, die ich heute bin. Du hast mir beigebracht, wie wichtig Freiheit und Respekt sind. Außerhalb meiner Familie warst du die wichtigste Person in meinem Leben. Du warst alt. Dein Rücken tat dir so weh, du brauchtest eine Gehhilfe. Du wolltest mich nicht sehen. Du konntest nichts mehr hören. Du hattest ein Stück Papier in deiner Tasche, was du mir zeigtest – mit meinem Namen darauf und einem Herz drum herum. etzt reißt es mir den Boden unter den Füßen weg. (…) Alles, was die Leute an mir liebten, war, weil du mich verstanden hast. Mich akzeptiert hast und mich darin ermutigt hast, ich selbst zu sein. Ich liebe dich wie keinen anderen. Du hast gesagt, das Magazin handelt von Mädchen, wie ich eines bin. Dass ich den Geist verkörpere, den du so faszinierend findest. Ich war die Eine, hast du gesagt. Ich kann hören, wie du sagst: ,Sei tapfer, es gibt keine Regeln, leb dein Leben (…) Dir liegt die Welt zu Füßen. Ich bin stolz auf dich.‘ Du hast meine Jungs geliebt, du warst immer, immer für uns da. Mit deiner Liebe und deiner verrückten Weisheit. Ich werde alles an dir vermissen. Danke, dass du die Welt zu einem besseren Ort gemacht hast. Zu einem freieren und einen sexyeren. (…) Mach’s gut Hef … Deine Pamela.“ Bild.de



So nett ihre Worte der Betroffenheit sind, so falsch liegt sie in manchen ihrer Aussagen. Hugh brachte diesem und vielen anderen jungen hübeschen Mädchen bei: „Es gibt keine Regeln….“ Die wohl berühmteste Gestalt des modernen Satanismus Aleister Crowley hat dies schon in dem Gesetz von Thelema so ausgedrückt: „Tu was du willst, soll sein das ganze Gesetz. Du hast kein Recht als deinen eigenen Willen zu tun. Tue den, und kein anderer soll Nein sagen.“ Crowleys Leben war eine Geschichte menschlichen Elends voll krankhafter Selbstüberschätzung und einer Bindungs– und Heimatlosigkeit, über die auch die krassen Provokationen seiner Umwelt nicht hinwegtäuschen konnten. Ebenso elend, taub und hoffnungslos ist auch der Sexopa Hefner verstorben.

Es nützt darum nichts und stimmt nicht, wenn Pamela schreibt, „dass er die Welt zu einem besseren Ort gemacht hätte“. Gottes Wort sagt klar und deutlich: „Hurer und Ehebrecher wird Gott richten!“

