Manche Christen bekennen: Ich glaube nicht an die Bibel, sondern an Jesus Christus.

Dies ist der typische Versuch der Neoevangelikalen, Jesus Christus und die Bibel gegeneinander auszuspielen. Wir glauben allerdings an Jesus Christus, aber wir glauben dem Wort der Bibel, weil es Gottes irrtumsloses, widerspruchsloses Wort an uns ist, den heiligen Schreibern vom Heiligen Geist Wort für Wort eingehaucht. Und wir haben Christus allein durch die Bibel; es gibt keinen anderen Christus als den, den wir in der Bibel finden. Der Glaube an ihn entsteht allein durch das Wort und wird auch allein durch das Wort erhalten. Immer öfter reden auch Freikirchler Schwachsinn, um irgendwie intellektuell gelten.

Man kann Elias Schrenk nur zustimmen, wenn er sagte: „Alle Bibelkritik ist eine Majestätsbeleidigung und schleust einen falschen Geist ein.“ Mit diesem falschen Geist wird heute nur zu oft Stimmung und „Erweckung“ gemacht.

Teilen mit: Facebook

Twitter

Google

Pocket

WhatsApp



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …