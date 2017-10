Mein Freund und Bruder aus der Norddeutschen Tiefebene berichtet wunderbare Dinge.

Gestern durfte ich acht Menschen taufen: zwei iranische Ehepaare, 3 Afghanen und einen jungen Ostfriesen aus gläubigem Elternhaus!

Drei Monate lang hatten wir uns mit den Flüchtlingen jeden Freitag abend zum Glaubenskurs getroffen.

Hier eins der bewegenden Zeugnisse.

Ich bin als Moslem aufgewachsen. Aber ich habe dieser Religion nie glauben können. Ich stellte viele Fragen an die Mullahs, aber sie wurden darüber nur ärgerlich. Sie verlangten, dass ich mich an den Koran halte, ohne den Sinn zu verstehen. Außerdem gab es viele Probleme mit den Taliban. Sie wollten meine ganze Familie töten und haben meinen Vater vor meinen Augen erstochen. Auf der Flucht im Boot von der Türkei nach Griechenland gab es einen Sturm und hohe Wellen. Ein Kollege, der christlich war, lud mich ein, mit mir zu beten. Er betete: HERR JESUS, du kannst alles, hilf uns, wir sind in großer Not!“ Wenige Minuten später war das Meer völlig glatt. Ich häte am liebsten laut geschrien: „Ich liebe diesen GOTT!“, aber ich habe mich nicht getraut. In Deutschland habe ich dann versucht, mehr über den GOTT der Christen herauszufinden, vor allem im Internet. Dabei habe ich mich in diesen JESUS verliebt, der für meine Sünden hat kreuzigen lassen. Im Jugendheim, indem man mich unterbrachte, lernte ich Herrn W. kennen, mit dem ich über JESUS und die Bibel sprechen konnte. Ich habe erkannt, dass JESUS die Wahrheit ist und möchte Ihm mit meinem Leben dienen. A.M.

