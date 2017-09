Menschenschlangen, so weit das Auge reicht. Gibt es hier ein Fußballspiel? Ein Popkonzert? Nein – diese Menschen warten darauf, in den Gottesdienst zu kommen!

Schlangen, so weit das Auge reicht. Gibt es hier ein Fußballspiel? Ein Popkonzert? Nein – diese Menschen warten darauf, in den Gottesdienst zu kommen!

Selbst in einem Land wie Katar, in dem nur wenige Kirchen offiziell registriert sind und Christen starke Verfolgung erleben, zieht Jesu unglaubliche Liebe tausende Menschen Sonntag für Sonntag in die Kirche. Wegen der Security-Checks dauert es lange, bis sie das Gelände betreten dürfen; so entstehen die Schlangen. Der Großteil der Gottesdienstbesucher sind Arbeiter aus dem Ausland, die für die Arbeiten zur WM 2022 in Katar sind.

Sind wir bereit, Stunden in der Hitze auszuharren, um uns mit anderen Christen zu treffen? Oder ist uns manchmal schon der halbstündige Weg zum Gottesdienst zu lang und zu früh? Lasst uns uns diese Menschen zum Vorbild nehmen und unseren Glauben treu und verlässlich leben!