Allyson Felix (11 x Gold, 3 x Silber, 2 x Bronze) ist Sportlerin aus Leidenschaft – und weil sie dadurch Gott die Ehre geben möchte.

«Die Menschen sollen durch mich sehen, wie wunderbar Gott ist»: Allyson Felix

«Das ich so schnell laufen kann, ist ein Geschenk Gottes. Der Erfolg gebührt nicht mir. Ich möchte, dass alles, was ich tue, Gott widerspiegelt, sei es auf der Laufbahn, oder privat. Leute beobachten dich und das, was du sagst….. Es macht keinen Sinn, immer zu gewinnen, wenn man kein grösseres Ziel vor Augen hat: Mein Ziel ist es, Gott zu verherrlichen. Und ich hoffe, dass den Menschen meine Art auffällt, dass sie durch mich sehen, wie wunderbar Gott ist. Mein Glaube hilft mir ausserdem, nicht unter Leistungsdruck zu kommen. Denn ich weiss, es geht im Leben nicht darum, Goldmedaillen zu gewinnen. Es geht um das Ganze, es geht um Gott.“ Allyson Felix

