Die Bekehrung einer Erotik-Moderatorin: Vom «Playboy» zur Bibel!

„Unter dem Namen «World of Venus» veranstaltete sie wilde Partys und brachte Bewegung in die verschlafene Bundesstadt. Doch Bern und der Regionalsender waren bald eine Nummer zu klein. München und das «Playboy»-Magazin riefen, der Inbegriff von Frivolität und Freizügigkeit. Später arbeitete Weiss als Stylistin, als Modeexpertin für Zeitschriften und Fotografin und baute eine erfolgreiche Promotion-Agentur auf. Es wurde getrunken, gekifft und gekokst, die Entgleisung war die Norm……..Was nur ganz enge Freunde wussten: Hinter der Kunstfigur «Venus» lauerten dunkle Abgründe, der stete Aktionismus war ein Schrei nach echter Liebe. Zudem belasteten Weiss die seelischen Folgen von zwei Abtreibungen. Einen letzten Kontrollverlust erlebte sie 2009 am Burning Man Festival in Nevada/USA nach der Einnahme von Magic Mushrooms. Weiss zog sich bis auf die Unterhosen aus und wäre beinahe ins Feuer gesprungen, zum Glück war eine Freundin dabei, die sie davor bewahren konnte. «Die Nachricht vom tödlichen verunglückten Schweizer an der diesjährigen Austragung neulich hat mich deshalb sehr aufgewühlt.»….Weiss machte sich auf die Suche nach für sie haltgebenden Dingen. Die Lust auf Partys und Zerstreuung war ihr vergangen, ebenso auf modische Kleidung und Schminke. Ihre Agentur löste sie auf. «Beim Aufräumen des Büros fiel mir eine Postkarte in die Hände. Sie zeigte Menschen, die sich in einem Fluss in Indien waschen. Hinten hatte ich draufgeschrieben: ‹Spirituelle Entwicklung› und ‹Waisenhaus Benares, 19 Kinder›. Die Postkarte hatte ich von einem Bekannten, den ich durch meine Styling-Arbeit kennengelernt hatte. Als Pfarrer und Quereinsteiger im Modebusiness bot er mir an, dieses Waisenhaus in Varanasi in Nordindien zu besuchen.»…..

Zurück in Zürich stellte sie ihr Berufsleben um. Von 2013 bis 2016 war sie Betreuerin bei den Sozialwerken von Pfarrer Ernst Sieber (90), aktuell arbeitet sie wieder in der Buchhandelsbranche.

Parallel dazu lernte sie ihren Ehemann Samuel Schmidt (42) kennen, den sie 2016 heiratete. «Heute bin ich Sprecherin, Evangelistin, Autorin und Ehefrau. Ich habe mich und meine Bestimmung gefunden», sagt sie. Nach einer langen Reise ist sie bei sich angekommen.“ https://www.blick.ch/people-tv/schweiz/die-bekehrung-einer-erotik-moderatorin-vom-playboy-zur-bibel-id7326969.html#community_article_comments_default_7326969

