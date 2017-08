Erstaunlich: Ex-Pornodarstellerin ist jetzt für Enthaltsamkeit vor der Ehe

„Mit 26 Jahren war Brittni Ruiz, wie sie vor ihrer Hochzeit hieß, in der Pornoindustrie sehr erfolgreich und verdiente viel Geld. Persönlich war sie jedoch am Ende und hatte mehrere Selbstmordversuche hinter sich….. Sie ist jetzt mit einem Pastor verheiratet und ist überzeugt, dass die Enthaltsamkeit vor der Hochzeit ein wesentlicher Faktor für das Glück ist, das sie in ihrer Ehe erfahren bis jetzt erfahren durfte. Aus ihrer eigenen Erfahrung legt sie diesen Weg unverheirateten Frauen nahe. Sie empfiehlt ihnen, die Reinheit des Herzens durch Gebet und regelmäßige Lektüre der Bibel zu pflegen.„Wenn ein Ex-Pornostar mit dem Sex bis zur Ehe warten kann, dann kann es jeder“, sagt sie ihren Zuhörern, wenn sie öffentlich Zeugnis gibt. Bei allen Schwierigkeiten sei es wert, Gott auch auf diese Weise zu ehren, betont sie.“(kath.net/jg)

