Das Nobelpreiskomitee hat nun einen Verein ausgezeichnet, der sich für ein Atomwaffenverbot einsetzt. Ican ist ein Bündnis von 450 Friedensgruppen. Er hat bisher nicht viel erreicht.

Wenn weiße Tauben überallhin, wo der Frieden in Gefahr, fliegen und mit voller Kraft und einem frischen grünen Zweig des Lebensbaums zurückkehren könnten,

wäre so ein Preis endlich „obsolet“.Aber solange Politiker, Regierende, Wissenschaftler, eine skrupellose Industrie, Aktien & Waffenhändler nicht gewillt sind, etwas zu ändern, wird die Welt des Friedens, Oktober für Oktober, auf Oslo warten müssen, um sich mit einer süßen Traube herbstlichen Lichts weiterzutrösten. Friedensnobelpreis, auch nicht mehr als der Orden wider den tierischen Ernst den ein Aachener Karnevalsverein jedes Jahr unter großem Mediengetöse an irgendwelche Clown’s verleiht. Ican hat die Welt in Richtung Frieden keinen Schritt weitergebracht. Gute Absichten und Gesinnung sind halt leider ziemlich nutzlos. Es wäre ja mal interessant zu wissen, wieviele Atomwaffen dank dieser „Organisation“ abgeschafft oder zumindest nicht produziert wurden.

Ach, keine? Und Diktatoren werden sie nicht abschaffen, weil sie ihre Lebensversicherung sind. Wie will man sie dazu zwingen? Mit Waffengewalt etwa? In der Realität werden immer stärkere Atomwaffen gebaut und nur die alten ausgemustert. Die Quantität mag runtergehen aber die Zerstörungskraft bzw. das Potential ist größer denn je. Und irgendwann werden sie gemäß der Bibel auch ihr weltzerstörendes Potetial enfalten:

Die Merkmale und Folgen einer Kernexplosion wurden bereits Jahrtausende vor der Erfindung der Atombombe von der Bibel vorausgesagt. Die Bibel prophezeit:

„Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut, Feuer und Rauchsäulen; Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des HERRN kommt.“ JOEL 2:30-31

Es ist interessant, daß der Begriff „Säulen“ im hebräischen Urtext wortwörtlich „Palmen“ bedeutet = „Rauchpalmen“ — das perfekte Bild eines Atompilzes nach einer nuklearen Explosion.

„Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug halten; sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß jedermann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen.“ 2. PETRUS 3:9-10

