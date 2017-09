Der 11. September hat die Welt verändert.

Seit dem 11. September 2001 hat sich die Welt verändert.

Die meisten Menschen wissen noch heute, was

sie an diesem Tag getan haben – dem Tag, an dem zwei

entführte Passagierflugzeuge in die Türme des World

Trade Centers krachten und ein weiteres auf das Pentagon

in Washington stürzte. Jeder spürte, dass die Welt

danach nie wieder wie vorher sein würde. Auch zuvor

hatte es islamistischen Terror gegeben – im Nahen

Osten, in Afrika oder in Indonesien. Soweit ihnen

Touristen zum Opfer fielen, überlegten sich manche,

nicht mehr in bestimmte Länder zu reisen. Aber nie zuvor

waren die USA von Terroristen derart auf eigenem

Boden angegriffen worden.

Bei den vier Attentaten (ein viertes gekapertes Flugzeug

wurde zum Absturz gebracht, bevor es sein Ziel,

das Weiße Haus, erreichte) verloren nach offiziellen

Angaben 3066 Menschen ihr Leben, weit mehr als bei

allen früheren Terroranschlägen einschließlich Selbstmordattentaten.

Der Drahtzieher der Anschläge des 11.

September, der saudi-arabische Millionärssohn Osama

bin Laden und seine Terror-Organisation Al-Qaida,

wurden damit schlagartig weltweit bekannt. Die Islamisten

werden seitdem ernst genommen. Mehr noch:

Es ist ihnen gelungen, Angst zu erzeugen. Bin Laden

verkündete in einem Video am 7. Oktober 2001 die Botschaft:

Kein Amerikaner kann sich künftig sicher fühlen.

fen.

