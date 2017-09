Die Stones in Österreich: Der Matsch, der Teufel und die Predigt von John Lee Hooker junior.

„“Please allow me to introduce myself . . . “ Höflich stellte sich Mick Jagger heute beim Red Bull Ring in Spielberg als Teufel vor, und das natürlich nicht mit wohlklingenden Harmonien: Die Rolling Stones eröffneten mit „Sympathy For The Devil“ das größte Konzert der laufenden No Filter-Tour.“

Aber vorher gab es eine wunderbare Andacht mit musikalischer Predigt:

„Das musikalische Vorprogramm startete mit einer Andacht. John Lee Hooker Jr., der nach eigenen Angaben zweimal angeschossen und einmal niedergestochen wurde, dann den Drogen entsagte und nach einem Gefängnisaufenthalt zu Gott fand, predigte von der Bühne das Wort Gottes zu akustischem Blues.“ (die presse.at)

Und als nochmalige geistliche Zugabe für die langsam aus dem Matsch watenden 95000 gab es unser Buch: https://clv.de/clv-server.de/wwwroot/pdf/256403.pdf

