Passend zur Bundestagswahl 2017. Ohne Gott geht eine Gesellschaft den Bach runter.

Und es ist immer noch so, nicht irgendeine Partei sorgt für unser Seelenheil sondern Jesus Christus! Die AfD wird wohl auch nicht zur Retterin des Landes mutieren, genauso wenig ist Angela Merkel unser Untergang. Der Konflikt wird hysterisch geführt. In deutschen Städten sind gleich die Antifa-Schreihälse aufgetaucht, um sich undemokratisch auszutoben. Aber die Vielfalt im Parteiengefüge begrüße ich und mit der AD wird das Spektrum erweitert, jetzt wo die Union eher die mitte/links Position eingenommen hat. Ein kaum regierbares Land. der allgemeine moralische Verfall, einschließlich der verbalen Entgleisungen von Volk und Volksvertreter und den offensichtlichen Rechtsbrüchen der Regierenden sind ein deutliches Anzeichen der Abwendung von Gott. Die Strategie der „Modernisierung“, das Schielen auf die sogenannten „urbanen Millieus“ durch Übernahme vieler über Jahrzehnte als falsch erkannt und bekämpften linksgrünen Themen (unkontrollierte Massenzuwanderung, Homoehe, der unwissenschaftliche Gender-Quatsch) ist ein politischer Rohrkrepierer, wie ihn das politische Deutschland selten erlebt hat. Moderne zeitgeistliche Gutmenschen-Politiker gehen gern zur Vernissage ins alternative Kulturzentrum, zur Moschee-Eröffnung und zum Christopher Street Day. Das dürfen sie, wenn ihnen danach ist. Aber es würde zum Profil einer Regierung in einem christlichen Land doch passen, wenn ihre Spitzenpolitiker häufiger bei einr christlichen Gemeinschaft zu sehen , um ihr geistliches Profil zu schärfen. Dazu sollten sie die eigenen Wähler dort abholen, wo sie sind, Flagge zeigen, wo es eben nicht nur modern und hipp zugeht. Denn dort drängeln sich ja schon all die anderen. Leider gibt es jetzt in unserem von der GroKo entdemokratisierten Deutschland nur noch zwei Parteien im Bundestag: AfD und Anti-AfD

Da kommt was auf uns zu und ich erwarte nichts Gutes in der Zunkunft! Gebet ist angesagt.

Andreas Kowalzik

