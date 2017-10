US-Filmmogul Harvey Weinstein und halb Hollywood wusste von diesem Mega-Sex-Skandal. Aber alle haben sie geschwiegen.

Er kannte sie alle, die Politiker, die Demokraten, Barak Obama, Frau Clinton. Er finanzierte die größten Schauspieler. Alle lagen ihm zu Füßen. Er hat den Einfluß und die Kohle. Und jetzt ist alles am Auffliegen. Hugh Heffner ist gestorben und Harvey Weinstein fliegt hoch wie ein Bombe. Jeder wußte es und keiner der Weltstars will es wahr haben. Eine junge Frau hatte den Mut und ging endlich zur Polizei. Das hier wurde mitgeschnitten:

Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll, und ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Mk. 4,22

Alles war vor Gott radikal aufdecken, dass deckt er zu. Alles was wir zudecken, dass deckt er auf!