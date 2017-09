100 Jahre Oktoberrevolution in Russland

100 Jahre Oktoberrevolution!

Und wie oft muss Marx in neuen Varianten immer wieder umgesetzt werden? Reichen die 70, 80 oder mehr gescheiterten Versuche nicht? Reichen hunderte Millionen Tote nicht?

Marx ist sozusagen das Heroin für Scheinintellektuelle – und diese kommen nicht von der Spritze los, trotz all dem Elend und Leid, das diese Droge bewirkt hat. Lasst Marx und Engels dort, wo sie jetzt sind: auf dem Misthaufen der Geschichte. Es gibt bessere Möglichkeiten, die Gesellschaft zu verändern. Marx hat versagt. Ein kurzer Blick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts reicht doch dazu, sich von dieser blutigen und gottlosen Idee abzuwenden. Stichworte zur Oktoberrevolution, Lenin, Gulag, Stalin, DDR, Rote Khmer, Mao, Ho Chi Minh, Kim Il Sung, …

Braucht es noch mehr?

Aber das kapitalistische Betäubungsmittel „Freie Marktwirtschaft“ könnte die ungleich grössere Katastrophe für die Erde sein als „Marx“ in all seinen umgesetzten Facetten. Man denke da nur an die aktuellen Ressourcen-Kriege, welche die kapitalistische globale Kriegsindustrie anzettelt und der Bevölkerung beschönigend als „Demokratisierung“ unterjubelt. Auch in diesem Fall zeigt sich der Zustand der manipulierten Süchtigen, die nach noch mehr „freier Marktwirtschaft“ schreien, Auch diese Dinge sind mörderisch und machen dir Reichen reicher und die Armen ärmer.

Nicht Wenige scheinen sich auf dem kapitalistischen Auge blind stellen zu wollen. Nichtsdestotrotz ändert es nichts daran, dass auch die Ideologie des Kapitalismus den Menschen unsägliches Leid brachte. Und es nützt nichts, mit aller Vehemenz diese Tatsache nicht wahrhaben zu wollen. Was bleibt ist, wir Menschen sind in Sünde geboren und bringen dadurch nur Leid und Verderben auf diese Welt. Nur ein Gott kann uns erlösen. Das ist Jesus. Er wird zurückkommen und sein Reich auf dieser Welt aufbauen.



Teilen mit: Facebook

Twitter

Google

Pocket

WhatsApp



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …