7500 Teilnehmer bei „Marsch des Lebens“ in Berlin, aber die Presse schweigt oder lügt darüber.

Wann beginnt das Leben?

Was schreibt Lukas, der Arzt, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, also Gottes, welcher nicht bloß weiß, wann das Leben beginnt, sondern welcher das Leben schenkt:

Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. (Lukas 1,41)

Heutzutage gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen einem Baby im und außerhalb des Bauches. Außerhalb hat es Menschenrechte und Menschenwürde – innerhalb nicht. Die Bibel macht hier aber keinen Unterschied!

Das Wort („Kind“ – griechisch: prephos) für den ungeborenen Johannes ist das gleiche, das für den acht Tage alten Johannes (Lukas 1,59), für Jesus in der Krippe (Lukas 2,12) und für die kleinen Kinder, die zu Jesus kommen sollen, gebraucht wird (Lukas 18,15-16).

Was ist im Bauch von Elisabeth? Es ist ein Baby, ein Kind, ein Mensch. Ein Mensch geschaffen im Bilde Gottes. Ein Leben von Gott geschaffen und gewollt. Gott stellt sich zum Menschen in jeder Lebensphase, er sorgt sich um ihn und ist an seinem Ergehen interessiert. Und zu diesen Lebensphasen gehört auch die Zeit von der Empfängnis bis zur Geburt eines Menschen. Davon spricht Psalm 139:

Du hast mich geschaffen – meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in mein Buch geschrieben- noch bevor einer von ihnen begann!

Das ist nur eine Stelle aus der Bibel, in der das Geschenk eines neuen Lebens, ja des Lebens überhaupt, deutlich gemacht wird. Ludwig Rühle