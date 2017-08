Atheismus hat noch nie funktioniert. Staaten, die den Atheismus als gesellschaftliche Grundlage forciert hatten oder haben Sowjetunion, VR Albanien, Nordkorea, ..Alles Staaten, in denen niemand leben möchte!

Übrigens ist ein großer gemeinsamer Nenner aller Menschvernichtungs-Phantasien immer die Gottlosigkeit. Und der uns verordnete Kulturmarxismus wird noch böse Folgen haben. Atheistische Gesellschaften gibt es heute noch, z.B. in Nordkorea. Auch Stalin, Mao und Pol Pot waren es. Die Folge: Mehr als 100 Mio. Tote. Eine Gesellschaft aus Atheisten hat bis heute nicht funktioniert. Atheismus ist leider nichts weiter als ein Kult, der oft schnell in den Fanatismus abdriftet. Die letzte atheistische Großmacht war die Sowjetunion. Ein Reich ohne Glaube und Hoffnung. Ein Reich voller Misstrauen und Sinnlosigkeit. Dort war man auch davon überzeugt, dass man ohne Religion und Gottbezug besser dran ist als der Rest der Welt. Glaube gehört zu einer Gemeinschaft – nicht fanatisch, sondern einfach um einen anderen Sinn zu suchen und vielleicht auch zu finden. Atheismus ist sicherlich nicht der Weg in eine perfekte Gesellschaft. Die Atheisten, die Gott für tot erklärt hatten, mussten nach einem Stellvertreter suchen. Gefunden wurden Natur, Geist, Kultur, Kunst, die Nation, der Staat und v. a. m. Nur hatten die Ersatzgötter auch ihre Mucken. Sie fordern Menschenopfer. Was früher der lebendige Glauben an Gott war, ist heute die Ideologie. Zu Beginn des 20. Jhd. war es der Marxismus und Faschismus, im 21. Jhd. ist es der Spätkapitalismus, No Border no Nations, Veganismus, Esoterik usw. – alles Sinnsuche. Und nur Gott gibt Sinn.

