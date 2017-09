Der Genuss von alkoholischen Getränken wie Bier und Wein ist eine alte deutsche, italienische, spanische und französische Tradition und Kultur. Ebenso hiesige Volksfeste (Oktoberfest, Pfälzer Weinfest, Christkindlmärkte usw.).

© Facebook/Matthias Gast

So sieht es am Hauptbahnhof (München) aus. Hier sehen wir unsere heruntergesoffene Feierkultur. Oktoberfest ist, gsoffen wird. Überall brüllende Besoffene, eine junge Frau kackt mitten zwischen den Fußgängern an die Laterne , alle taumeln hin und her wie bei einer Zombie-Invasion (Walking Death lässt grüßen), Sicherheitsleute passen auf, dass die Zombies niemanden versehentlich auf die Gleise stoßen, überall schlafende Bierleichen, teilweise Kotze als Kissen. Hosea 4,11: Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. “ Die Bibel hat wie immer recht.