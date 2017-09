Hochbrisant diese Feststellungen! ‚Google ist das mächtigste Unternehmen der Geschichte’.

„Wenige große Technologieunternehmen beherrschen den Austausch von Waren, Geld und Informationen über das Internet. Google und seine Tochter Youtube, Facebook und PayPal haben in ihren Geschäftsbereichen beinahe eine Monopolstellung. In dieser Position sind sie in der Lage, den öffentlichen Diskurs zu manipulieren und freie, unbehinderte Diskussionen zu verhindern, schreibt Doug Mainwaring in einem Kommentar für LifeSiteNews…..

In der modernen Gesellschaft sei man auf die Nutzung der Dienste dieser Unternehmen praktisch angewiesen. Ein soziales Netzwerk oder eine Suchmaschine könnten, ähnlich wie die öffentliche Wasserversorgung, ein natürliches Monopol bilden…….

Die Videoplattform Youtube ist ein Tochterunternehmen von Google…

Auch PayPal hat einige konservative Seiten vom Empfang von Spenden ausgeschlossen, nachdem sie von linken Gruppen als „Hass-Seiten“ diffamiert worden sind…. (Kath.net)

Bibelkenner wissen, wir bewegen uns in rasendem Thempo auf die Zeit des weltbeherrschenden Antichrisus hin. Diese Monopolfirmen sind nur die Vorboten dieser finsteren Zeit.

