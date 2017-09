Lidl hatte aus sämtlichen Produkten die Kreuze entfernt.

Auf der Packung der Lidl-Marke „Epidanous“ prangert in den meisten Fällen die Urlaubsinsel Santorini. Bekannt ist sie für ihren Sonnenuntergang und die vielen blau-weiß-gefärbten Kirchen und Häuser. Auch in Deutschland sind die Produkte zu haben.

Der Discounter retuschierte sie einfach weg. Die belgische Nachrichtenplattform „RTL Info“ berichtete zuerst über den Fall. Lidl-Kunden hatten die Veränderung auf den Produkten festgestellt und die BilderJetzt die neuesten Fotoangebote bei Pixum testen! über Facebook geteilt. (Chip.de)

Lidl vollzieht nun das nach, was Kardinal Marx und Bischof Bedford-Strohm auf dem Tempelberg in Jerusalem vorgemacht haben, nämlich das Brustkreuz abzunehmen um damit einer Aufforderung von Islamvertretern nachzukommen.

Die jetzige werbliche Kreuzverleumdung auf Waren von Lidl ist eine schlimme Fortsetzung der Unterwerfung vor dem Islam.

Ich wünsche Lidl, dass die Produkte wie „Blei“ (im Verkaufsjargon für unverkäufliche Ware) im Regal liegen bleiben, denn nur so werden die Entscheidungsträger bei Lidl zum Umdenken gezwungen. Und das hinter dem historischen Hintergrund der schweren Bedrängnis und Not der Christen durch Osmanische Unterdrückung.

Wir sollten selbstbewusster für unser Christentum einstehen als diese tranig-traurigen Gestalten Bedford-Strohm und Kardinal Marx. Lidl ist aufzufordern diese Antichristen-Propaganda zu unterlassen.