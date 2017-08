Ousmane Dembélé ist ein begnadeter Fußballer, aber ein riesiges moralisches Wrack! Und ein schrecklich schlechtes Vorbild.

Der BVB steht für „Ballspielverein Borussia“ und wahre Liebe, nicht für „Bankiers vom Borsigplatz“; insofern kann man es den Anhängern des Vereins wohl nachsehen, wenn sie nicht so gleichmütig in Jubelarien der Anteilseigner einstimmen wollen! 1:0 Endstand für den Kommerz gegen den Fußballfan. Der wird immer mehr verarscht und abgezockt. Mit seinem aus Katar gesponsorten, mit Geld zugesch……Seele verkaufenden, egoistischen Superstars hat er es geschafft, die letzten wahren Emotionen des Fans und die Liebe zu seinem Sport & seinen Profivereinen im Erdboden zu versenken. Die Luft ist raus aus dem Ball und wenn nicht bald neu aufgepumpt wird (Deckelung der Gehälter, Zwingendes einhalten der Verträge) wird er bald ganz zur Entsorgung in der Tonne landen. Kleine Anmerkung am Rande: Während auf ihren WM – Baustellen immer noch fast wöchentlich Menschen sterben und ausgebeutet werden; in einigen Nachbarländern Krieg herrscht, durch den 100.000ende Menschen nach Europa fliehen müssen, verprassen die Scheichs dort gleichzeitig nur wegen langeweile, sinnlos die eingesparten Millionen an einzelne Berater und Stars, die eigentlich nur eines können – einem Ball hinterherrennen. PERVERS ! Wievielen Menschen könnte man wohl mit diesem Geld ein würdevolles Leben ohne Hunger, Krankheit und Krieg ermöglichen ? Schon mal drüber nachgedacht, Herr Al-Khelaifi, Herr Neymar, Herr Mendes, etc ….. ?

Früher gab es Fußballspieler mit einem Herz für ihren Sport, für die Fans und für ihren Verein. Heute gibt es die Ballmaschinen-Liga mit Ballmaschinen-Spielern, die für Ballmaschinen-Clubs spielen. Dazu die Ballmaschinen-Vermarktung bis zum Exzess. Gewünscht ist der verdummte und zahlende Ballmaschinen-Zuschauer der 7 Tage die Woche nur Fußball und massenhaft sinnlose Auto-Werbung anschaut. Die großen Verlierer sind der Fußball und der Mensch. Ich bin mir acuh sicher, der ganz große Verlierer solchen Wahnsinns ist die Seele des Fußballs. Grenzenlose Geschäftemacherei als Selbstzerstörung! „Die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels.“ Die Bibel hat immer wie immer recht!!!



