Vom Satireblatt zum Hetzblatt. Das ist eindeutig ein Mordaufruf und keine Satire!

Österreich hat gewählt.

Vielleicht könnte man eventuell ins Auge fassen, daß Österreich eine Demokratie ist. In einer Demokratie soll angeblich die Mehrheit des Wahlvolkes auf Zeit entscheiden, welche Politik von der Regierung zu exekutieren ist. Weiterhin soll in einer Demokratie angeblich jeder Wahlbürger das Recht haben, gemäß seiner Interessen zu votieren. Über die Legitimität dieser Interessen entscheidet in einer Demokratie kein höher erleuchtetes Gremium, sondern der Wähler selbst und zwar einzig und allein. Nun hat eine Mehrheit des österreichischen Wahlvolkes in Bezug auf die Migration und den Islam, aber auch in Bezug auf die EU Meinungen, die der in den Medien immer noch tonangebende linksliberale Zeitgeist schrecklich findet. Er sollte aber so viel Respekt vor demokratischen Entscheidungen haben, daß er zumindest für einen Augenblick ins Auge fassen könnte, daß die Haltung des überwiegenden Teiles des Wahlvolks in Österreich gute Argumente für seine Entscheidung haben könnte.

Und zum Schluß: Herr Strache mag in früheren Jahren Kontakte zum rechtsradikalen Milieu gehabt haben. Ebenso wie die Herren Trittin und Kretschmann zum linksradikalen Milieu. Man liest in den linksliberalen Medien allerdings nichts von diesen früheren Verbindungen, wenn die Namen der Herren Trittin und Kretschmann fallen. Das befremdet dann etwas. Besonders heutige Links-Demokraten.