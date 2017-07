Christ4Arabs – Jesus für Araber – 3 Livestream- Evangelisationen in Arabisch-Deutsch.

Die drei geplanten Livestream-Evangelisationen finden vom 03.-05. November 2017 statt.

„Das Programm wird von bekannten Al Hayat TV Persönlichkeiten durchgeführt, mit den ausschließlichen Schwerpunkten: Einladung zu Jesus, Ermutigung zur Integration und gute, professionelle arabische Musik. Auch authentische Zeugnisse sollen den christlichen Glauben attraktiv und lebensnah vermitteln, ohne Apologetik. Die Übertragung wird von Al Hayat TV durchgeführt.

Die drei Abende können entweder im größeren Rahmen als Gemeindeveranstaltung, oder auch in Gruppen-, Hauskreisen und ganz privat in Häusern durchgeführt werden. Egal wo und wie viele Migranten eingeladen sind, man klickt sich mit einem Computer ein bei christ4arabs.com und schaut den Livestream gemeinsam an – über Beamer auf der Leinwand oder auf einem Bildschirm. Das arabische Programm von AlHayatTV wird auf Deutsch und Englisch übersetzt. Die Gastgeber können vorher und nachher mit den arabischen Gästen persönlich ins Gespräch kommen oder sogar noch ein kleines Extra-Rahmenprogramm gestalten.“ (DEA)

