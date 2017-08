Dieser „Dieselgipfel“ ist nur der gleiche semi-sozialistische Quatsch, den die GroKo mit ihren ganzen Runden Tischen, Kommissionen und sonstigen Hinterzimmerräten veranstaltet.

Diese Regierung hat aus reinem Populismus Grenzwerte festgesetzt, die nicht einzuhalten sind, die Industrie wolle Greenwashing betreiben und sich bei den Mächtigen anbiedern und damit dieses Dreieck funktionierte, hat man augenzwinkernd durchgehen lassen, daß die Industrie dabei schummelt. Aufgebrochen hat dieses Kartell nicht die Politik, sondern US-Behörden, weil in den USA dieses Spiel nicht beim Stickoxid, sondern CO2, also dem Verbrauch der Fahrzeuge, gespielt wird. Nur unter dieser Prämisse lassen sich auch die rollenden Batterien der Marke Tesla vermarkten, weil nur so ihre katastrophale Gesamtenergiebilanz kaschiert werden kann. Außerdem läuft Kalifornien plus Sunnyboy immer. Niemand kann erklären, warum für Büroräume oder Wohnungen der 10fache NOx-Wert (der selbst nur ein Vierzigstel der letalen Dosis ist) akzeptabel ist als wie für Hauptverkehrsstraßen. Das aber ist Realität in der EU. Zudem weiß jeder, daß NOx als hochflüchtiges Gas selbst auf kleiner Fläche extrem unterschiedliche Verteilungen hat, jeder Meßwert also akademisch ist. iese ganz Hysterie ist völlig daneben, niemand betrachtet das Thema gesamthaft und verbreitet dummes Zeug. E-Antriebe sind umwelt- und naturbelastender als jeder Diesel ! Benziner sowieso. Und das wird in den nächsten 30 Jahren auch so bleiben.

„Laut einer Berechnung italienischer Forscher erzeugt das Rauchen einer einzigen Zigarette so viel Feinstaub wie ein Dieselmotor ohne Filter, der eineinhalb Stunden läuft (BMJ: Invernizzi et al., 2004).“

Auch auf Holi-Festivals wird mit Farbe geschossen. Erste Tests zeigen: Das bunter Pulver besteht zu 70 Prozent aus Feinstaub. Wie schädlich das ist, wird gerade untersucht. Die Welt ohne Gott gibt einem Rätsel auf.

